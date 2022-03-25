Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил полиграфический комбинат. Предприятие является крупнейшим в регионе по своему профилю.

В прошлом году у организации появился новый собственник. В настоящий момент на комбинате наблюдаются сложности с заказами, так как начаты судебные процедуры. Здесь трудятся порядка 200 человек.

—Задача правительства области — сохранить предприятие и рабочие места любой ценой. Поручил экономическому блоку рассмотреть возможность выкупа комбината в областную собственность. В этом случае мы сможем максимально загрузить его государственным заказом. Производственная база, специалисты и оборудование для этого имеются, — напомнил чиновник.

Он также отметил, что министру информации и печати необходимо проработать возможность печати на комбинате областных и районных газет.

Отдельно Бусаргин указал собственникам на крайне низкий уровень заработной платы. Очевидно, что профессионалы не пойдут сюда работать на минимальный оклад. Оплата труда должна быть достойной и соответствовать времени.

—Подчеркну, что по вопросу земельного участка у правительства региона и муниципалитета также принципиальная позиция. Вид разрешенного использования на эту промышленную территорию не будет меняться в угоду частных лиц и их интересов, — добавил он.