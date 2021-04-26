Саратовский полиграфический комбинат уйдет с молотка 24 мая. Объявление о продаже 100 процентов акций АО появилось на сайте «Русского аукционного дома».

Согласно представленным сведениям, начальная цена лота — 329,1 миллиона рублей. Шаг торгов — два миллиона рублей. За участие в аукционе необходимо заплатить 65,82 миллиона рублей. В лот входит 100 процентов акций АО «Саратовский полиграфический комбинат».

— В составе имущественного комплекса также склад с подведенной железнодорожной веткой, база отдыха и квартира. Коммуникации: к земельному массиву, на котором расположено имущество комбината, подведены все коммуникации – электроснабжение, теплоснабжение, водопровод, канализация, телефонная сеть, — говорится в объявлении,

Напомним, решение о продаже Саратовского полиграфического комбината появилось январе прошло года. Постановление подписал тогдашний премьер России Дмитрий Медведев.