Саратовский полиграфический комбинат продали на торгах индивидуальному предпринимателю Артему Михайляну. Об этом написали на электронной торговой площадке Российского аукционного дома.

Полиграфкомбинат в Саратове продать хотят уже давно. Он не раз выставлялся на торги, причем цена только понижалась. Начальная его цена превышала 600 млн.

В лот входили 1,1 млн ценных бумаг с номинальной стоимостью 110,3 млн руб., два производственно-складских комплекса, база отдыха и квартира. Михайлян приобрел предприятие за минимальную цену в 164,5 млн.