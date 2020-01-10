Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о плане приватизации объектов госсобственности на 2020-2022 годы. Документ опубликован на портале правительства.

В перечень объектов приватизации входит Саратовский полиграфкомбинат. 100 процентов акций которого будут переданы в частные руки. Кроме того из саратовских предприятий в перечень вошли «МРСК-Волги», 0,5 процента акций которого продадут и два ООО, учредителями которых является государство — «Дезинфекционный центр» из Балакова и «Меддезинфекция».