В этом году на юбилейный Петербургский международный экономический форум направлены приглашения иностранным участникам более чем из 190 государств. Об этом сообщается на официальном сайте форума. Представители уже из 69 стран и территорий подтвердили свое участие в юбилейном ПМЭФ-2022 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.

Своим мнением о международном мероприятии поделился доктор политических наук, проректор Саратовского института развития образования Михаил Данилов.

«Понятно, что политической составляющей вокруг форума, да и на нем самом будет не меньше собственно экономической. Поэтому важно постараться четко отделить попытки политизировать, а точнее даже дискредитировать ПМЭФ-2022, от реального его содержания».

Эксперт отмечает, по последним данным на форуме ждут делегации из семи десятков государств. «Уже сейчас мы видим, что на форум заявились участники из целого ряда стран, которые ввели санкции против России. Фактически, изоляция России – это страшилка и сладкий сон конкурентов, а реальность гораздо глубже и сложнее. Откровенная деградация межгосударственных отношений компенсируется ростом значения неформальных площадок для диалога. В этом отношении ПМЭФ-2022 важен с точки зрения замещения утерянных из-за давления враждебной идеологии и пропагандистских клише связей. Для Саратовской области здесь нужно постараться не только сохранить свои традиционные рыночные ниши, но и занять новые. Важно показать, что регион по-прежнему открыт для мира, делового и культурного обмена, что у нас есть пакет интересных инвестиционных предложений. Время кризиса – это еще и время возможностей», отметил эксперт.