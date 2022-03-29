Слухи, «сарафанное радио», жёлтая и не очень пресса, а в последнее время в особенности социальные сети вместе с мессенджерами, являются питательной информационной средой для распространения фейков. Так считает саратовский политолог Людмила Россенко.

— У любого фейка есть мощная нагрузка, связанная с фундаментальными человеческими эмоциями, чаще всего негативными. Там, где включается страх, стыд, гнев, горе, любопытство, — не остается места разумным доводам. Человек, которого ведут эмоции, легче верит в то, что белое — это черное, а черное — это белое, — рассказала эксперт.

Слова политолога подтверждает скорость появления и передачи ложной информации по пабликам и чатам. Только недавно в соцсетях публиковали фотографии повесток резервистам с требованием явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания. Вброс уже опроверг сайт «Войнасфейками.рф». Минобороны не рассылало повесток резервистам и не объявляло их мобилизацию. Фальшивыми оказались и объявления о наборе добровольцев.

— Залог успешного фейка в том, чтобы сообщение стало «вирусным», «инфицировало» как можно больше умов, пока не появилось опровержение, — считает эксперт.

Создатели фейков используют не только соцсети и мессенджеры, но и более устаревшие способы передачи ложной информации. Так, сегодня, 29 марта, в телеграм-канале «Война с фейками» появилась запись звонка. В голосовом сообщении говорится, что призывников отправят на Украину. С 1 апреля действительно начнётся очередной призыв в армию, но он ничем не будет отличаться от предыдущих и в горячие точки новобранцев отправлять никто не собирается.