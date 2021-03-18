Политолог Дмитрий Олейник прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

— Я бы не назвал высказывание Байдена опрометчивым, несмотря на некоторую театральность момента, в который оно было сделано. Скорее, это продукт деятельности неких заокеанских политтехнологов, переживающих, что почти за сто первых дней президентства Байден не запомнился ничем, кроме предвыборных скандалов.

Несмотря на то, что в основном в выступлении речь шла о внутренних проблемах США, тема России и Путина, видимо, не выходила из головы и первого лица заокеанской державы, поэтому он и допустил высказывание, о котором, видимо, придется в дальнейшем пожалеть. Успехи России сегодня очевидны. Слово «Спутник» сегодня снова звучит по-русски по всему свету, Крым встречает годовщину возвращения в «родную гавань» с приподнятым настроением и большими планами на будущее, и даже Европа подумывает об изменении отношений с Россией. Ничего подобного нельзя сказать о США. В последнее время видимых достижений немного, особенно, если исключить успехи, достигнутые частными корпорациями и такими людьми как Илон Маск, не имеющими отношения к руководству США. Вот и приходится создавать информационные поводы в худших традициях соцсетей.

Я не разделяю мнения, что мы на пороге новой войны, даже холодной. Мир активно меняется после пандемии, перед человечеством стоят новые вызовы, требующие объединения общих усилий, поэтому политика конфронтации и перетягивания каната не нужна большинству стран мира, а значит, реакция на высказывание Байдена, скорее всего, будет негативной. С таким руководством Америка может в перспективе потерять потенциальных партнеров и статус страны-лидера. Думаю, слова Байдена останутся просто словами, которые многие захотят забыть.

Что касается нашей страны, то – это подарок президенту и его сторонникам накануне выборов. Мнение, что иностранный глава не может себе такого позволить почти единодушно, точнее, совсем единодушно, так как получающие финансирование из-за рубежа предпочтут в этой ситуации промолчать, чтобы не растерять последних сторонников внутри страны.

Теперь наступает время дипломатов, которым предстоит выпутываться из сложившейся ситуации, и хорошего исхода для американской администрации в этом нет. В лучшем для них случае, придется признать, что слова Байдена – это просто слова. Больше советов заокеанским политикам давать не буду, а то упрекнут, что мы снова во что-то там у них вмешиваемся. Просто напомню старую мудрость — собака которая лает, обычно не кусается, — говорит политолог.