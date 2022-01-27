В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

С января 2018 года по февраль 2021 года ИП, специализирующаяся на перепродаже недвижимого имущества в Саратове, предоставила в налоговые органы налоговые декларации, в которых указала заведомо ложные сведения о полученном доходе при реализации квартир.

В результате этих действий сумма неуплаченных налогов составила более 21 800 000 рублей, что является особо крупным размером.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.