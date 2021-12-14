В Саратовской области 53-летнему индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в за уклонение от налогов. Обвинение также предъявлено его пособнику – 41-летней женщине-бухгалтеру. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

С декабря 2016 года по апрель 2019 года ИП, специализирующийся на производстве подсолнечного масла, осуществляющий свою деятельность в поселке Татищево, при содействии своего бухгалтера, предоставил в налоговые органы налоговые декларации, в которых указал заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным финансово-хозяйственным операциям с восемнадцатью юридическими лицами, а также занизил налогооблагаемую базу. В результате сумма неуплаченных налогов составила 61 млн рублей.

По ходатайству следователя судом наложен арест имущество обвиняемых на сумму более 89 млн рублей. Уголовное дело завершается.