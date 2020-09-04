Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило в ходе проверки предпринимателей, сбывавших просроченную продукцию.

Так, индивидуальный предприниматель Алексей Штучкин 25 августа отправил в детский сад Новобурасского района мясо птицы. Все бы ничего, вот только срок годности у мяса истек еще 15 июля. Руководителю детского сада посоветовали подыскать другого поставщика.

Продукты с истекшим сроком годности реализовывал и другой предприниматель. Индивидуальный предприниматель Хачатур Антонян предоставил бастурму армянскую из куриной грудки сыровяленую в магазины города. Срок годности у сырья истек еще 22 июля, а продукция поступила в магазин в конце августа, в этот же день ее раскупили горожане. За счет того, что продукция была распродана, изъять ее не удалось.

Оба предпринимателя привлечены к административной ответственности за выявленные факты нарушений.