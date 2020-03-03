Сотрудники Роспотребнадзора заставили предпринимателя обработать продаваемые комнатные растения, сообщает пресс-служба ведомства.

Пять зараженных трипсами диффенбахий, ввезенных из Нидерландов, были обнаружены в одном из саратовских магазинов. Позже эксперты ветеринарной лаборатории подтвердили первоначальные выводы. Владельцу магазина было выдано предписание обработать торговое помещение. Сами цветы были сожжены.

Трипс — мелкое насекомое, которое поражает разные виды растений, вплоть до плодово-ягодных деревьев.