Житель Саратовской области предстанет перед судом за неиспользование земельного участка, сообщает Россельхознадзор.

Предприниматель Ашот Гочян забросил участок в десять тысяч кв. метров, который взял в аренду. Со временем там все заросло сорняками и полынью.

В январе Ашота Гочян признали виновным и приговорили его штрафу в размере 20 тысяч рублей. Ответчик обратился в суд с просьбой снова рассмотреть дело, указывая на ненадлежащее извещение о возбуждении дела.

Судебная коллегия не стала менять своего решения.