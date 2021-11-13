Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о попытке саратовского прокурора получить деньги с сироты за получение квартиры от государства.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, Бастрыкин поручил руководителю следкома по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования уголовного дела в отношении теперь уже экс-прокуратура по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Выяснилось, что молодая женщина, являющаяся сиротой, еще в 2018 году была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье.

Пока жилье еще не было получено, жительница Саратова познакомилась с сотрудником областной прокуратуры, который пообещал ей якобы посодействовать в быстрейшем получении квартиры. Причем, за денежное вознаграждение. Однако сам сотрудник надзорного ведомства не собирался ничего предпринимать.

Между тем, уже летом текущего года минстрой региона выдал гражданке жилищный сертификат на общих основаниях.

Конда гражданка жилье получила, на тот момент еще прокурор стал требовать с сироты деньги, утверждая, что жилье получено только по его протекции. Гражданка была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится проверка.