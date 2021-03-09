Россельхознадзор по Саратовской области наказал Саратовский птицекомбинат «Курников» за торговлю просрочкой, сообщает пресс-службу надзорного ведомства.

2 марта специалисты Россельхознадзора благодаря системе «Меркурий» выявили попытку оформления сертификата на 10,5 килограмма сосисок «Нежные», срок годности которых истек 11 сентября прошлого года. Партия мясных полуфабрикатов планировалось реализовать через магазин «Мясной мастер» в Саратове.

В отношении виновного в торговле просрочкой работника птицефабрики возбуждено административное дело. В случае руководство птикомбината «Курников» не исправит ситуацию, предприятии будет заблокирована во ФГИС «Меркурий» на срок до месяца.

Напомним, это уже не первая претензия к птицефабрике «Курников» со стороны надзорного ведомства и жителей Саратова. В конце 2015 года в фарше «Хуторской», произведенном на фабрике, были обнаружены сальмонеллы. Летом прошлого года горожане жаловались на то, что окорочка, выпущенные «Курниковым» накачены жидкостью для увеличения веса. В начале нынешнего года птицекомбинат был наказан за попытку продать просроченную на две недели партию курятины.