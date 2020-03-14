Осужден мужчина, который развращал несовершеннолетнюю в интернете, сообщает СУ СКР.

В ноябре 2018 года 28-летний житель Хвалынска познакомился в сети с 13-летней девочкой. Чтобы расположить к себе ребенка, он выбрал женский ник и общался с подростком на нейтральные темы. Войдя в доверие, он попросил у собеседницы телефон, после чего начал писать ей пошлые смс-ки и звонить.

Просьбы прекратить подобные высказывания не подействовали. Не остановило мужчину и возможное обращение в полицию. Почти месяц он продолжал домогаться несовершеннолетнюю таким образом, после чего она рассказала обо всем бабушке, а та обратилась в правоохранительные органы.

На допросе злоумышленник не признал вину, одно улики говорили об обратном. Растлителя приговорили к трем годам колонии общего режима.