За последние 5 лет саратовские предприятия разработали порядка 70 видов импортозамещающей продукции, не имеющей аналогов в России – от антибиотиков до микроэлектроники. Об этом заявил Валерий Радаев на активе Саратова.

По словам губернатора, точками роста Саратова должны стать площадки для реализации проектов, ориентированных на импортозамещение в сфере высоких технологий. Такие разработки – основной профиль нового IT-технопарка. В качестве якорных резидентов могут выступить «ЭР-Телеком Холдинг», «Почта России», ГК «Рубеж». Планируется, что здесь будет создано до 4 тысяч рабочих мест.

— На ту же цель направлена инициатива Вячеслава Володина по созданию на территории области индустриальных парков, один из которых – в Саратове. Наш регион вошел в число пилотных субъектов, которые в 2022 году могут получить на эти цели федеральные средства. Рассматривается возможность создания парка на базе саратовского холдинга «Король диванов». Перед минэкономом поставлена задача — привлечь резидентов в этот проект, — отметил Радаев.