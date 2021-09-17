Саратовский регоператор АО «Ситиматик», АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР», Ассоциация производителей и импортеров «ЭКОПРО» и Фонд поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ» реализуют совместный экологический проект «Водорослям крышка!» на территории Саратовской области.

Филиал компании взял на себя организационную часть работы по привлечению учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Саратовской области к проекту. В течение нескольких месяцев воспитанники 287 учебных заведений собирали пластиковые крышечки от напитков с маркировкой «2». В каждой школе и детском саде прошли обучающие уроки об оздоровлении Волги, чтобы ребята понимали ценность проекта и участия в нём. В настоящий момент ведется сбор собранного вторсырья из мест накопления.

Мусоровывозящие компании приступили к вывозу вторсырья для последующей передачи переработчику пластика. На вырученные средства будут закуплены и выпущены в Волгу мальки растительноядных видов рыб. По утверждениям специалистов искусственное зарыбление реки травоядными рыбами способствует фильтрации и очистки реки.

— Проект «Водорослям крышка» направлен на формирование у жителей чувства ответственности за нашу планету, в том числе за родную реку Волгу, на берегах которой мы все проживаем и пользуемся ее ресурсами. Развитие экологической культуры, в частности популяризация раздельного сбора отходов, позволит снизить негативное воздействие человека на окружающую среду, и именно поэтому мы с удовольствием поддержали этот проект. Участие в акции было добровольным, но 139 детских садов и 148 школ откликнулись и приняли участие. После вывоза со всех точек сбора мы сможем оценить результат и понять какое количество рыб будет выпущено благодаря ребятам, — отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Торжественное мероприятие по выпуску мальков состоится в октябре этого года.