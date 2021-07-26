Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» ведут строгий учет образования и поступлений твердых коммунальных отходов в районах Саратовской области. Контроль и учет позволяют не только владеть оперативной информацией об объеме, но и прогнозировать сезонное увеличение отходов на территории конкретных районов.

Сведения о поступающих отходах передаются в государственную информационную систему учета ТКО, что позволяет курирующей деятельность регоператоров ППК «Российский экологический оператор» обеспечивать контроль и регулирование потоков ТКО. Данный подход повышает прозрачность работы коммунальной инфраструктуры и позволяет оперативно передать сведения в рамках контрольной вертикали. Именно выстраивание прозрачной системы контроля образующихся отходов было одной из первоочередных задач, которая позволила «обелить» потоки ТКО в Саратовской области. Поступающие на объекты АО «Ситиматик» объемы соответствуют действующей территориальной схеме.

— Уже почти три года мы работаем в Саратовской области в качестве регоператора и контролируем движение перевозчиков. Мусоровоз или автопоезд пересек пункт весового контроля – мы в офисе уже видим, сколько и откуда отходов он привез. Кроме того, система ГЛОНАСС помогает нам отслеживать положение каждого отдельно взятого мусоровоза в режиме реального времени. Эти сведения в ближайшем будущем также будут передаваться в ГИС УТКО для обеспечения контроля в рамках единой системы, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области построило два мусоросортировочных комплекса с полигонами и сеть мусороперегрузочных станций в Левобережье Саратовской области, таким образов заложив основу для дальнейшего развития отрасли по обращению с ТКО на территории региона. Построенные объекты отвечают всем современным экологическим требованиям, и каждый из них обеспечил возможность оперативного учета за объемом образующихся отходов и их транспортирования по территории Саратовской области.