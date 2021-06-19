В начале июня в Саратовском филиале АО «Ситиматик» прошли следственные действия, после чего в ряде СМИ и социальных сетях появились различные материалы с обвинительными выводами. В связи с этим компания поясняет, что несмотря на проведение следственных мероприятий в отношении действующих и бывших сотрудников компании, окончательные выводы об их виновности могут делать только судебные органы. До этого момента в Российской Федерации действует презумпция невиновности, о чем должны хорошо знать журналисты и блогеры.

Наряду с этим компания с пониманием относится к тому, что работа операторов по обращению с ТКО находится под особым контролем. Только за время деятельности Саратовского регоператора АО «Ситиматик» прошло около 600 проверок различными надзорными инстанциями, в том числе в отношении фактов, которые неоднократно получали оценку судебных органов, где компания защищала свою позицию.

В ходе различных проверочных мероприятий в отношении должностных лиц было вынесено около 20 постановлений о наложении административных штрафов, подавляющее большинство которых впоследствии было отменено в судебном порядке.

Все замечания в отношении деятельности как концессионера, так и регионального оператора в Саратовской области также оперативно устраняются в рабочем порядке.

Проведение надзорных и оперативных мероприятий добавляет нагрузку в рабочий распорядок сотрудников, однако деятельность специалистов ведется непрерывно и в штатном режиме.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» всегда оказывает содействие следственным и надзорным органам в целях установления достоверных фактов, а также заинтересован в объективном и справедливом разбирательстве по любым претензиям.