Саратовский регоператор АО «Ситиматик», АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР», Ассоциация производителей и импортеров «ЭКОПРО» и Фонд поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ» начинают совместный экологический проект «Водорослям крышка!» на территории Саратовской области.

Филиал компании взял на себя организационную часть работы по привлечению учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Саратовской области к проекту. В течение нескольких месяцев воспитанники детских садов и школьники будут собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок, упаковок сока, которые имеют маркировку «2». Собранные крышки отправят на вторичную переработку, а на вырученные средства будут закуплены и выпущены в Волгу мальки растительноядных видов рыб.

— У нас уже есть опыт в организации подобных акций в школах. Несколько лет мы плодотворно сотрудничаем с городскими комитетами образования в рамках просветительских проектов. Один из них касается сбора батареек, которые благодаря нашим партнерам из «Дюрасел» два раза в год отправляются на спецпереработку. Поэтому, узнав об идее проекта «Водорослям крышка!», мы сами предложили свою организационную помощь. Нашей компании близок проект, который направлен на формирование у людей чувства ответственности за природу, в том числе за великую реку, на берегах которой мы все проживаем и пользуемся ее ресурсами. Кроме того, развитие экологической культуры, и, в частности популяризация раздельного сбора отходов, позволит снизить негативное воздействие человека на окружающую среду. Проект предполагает простое, маленькое действие благодаря которому каждый может внести свой вклад в сохранение экосистемы нашей любимой реки, а детям поможет понять, что отходы пластика могут быть не мусором, а источником средств для оздоровления Волги, — поделился директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

«Оздоровление Волги» является одним из 11 федеральных проектов и частью национального проекта «Экология». В бассейне реки Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация: нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз выше, чем в среднем по России. С этим связано активное цветение реки, чрезмерное размножение водорослей и мор рыбы. По мнению экоэкспертов, решить эти проблемы поможет искусственное зарыбление реки травоядными рыбами для фильтрации и очистки реки.

Организаторы проекта «Водорослям крышка!» ставят перед собой цель выпустить в Волгу до конца 2021 года 100 тысяч мальков толстолобика, белого амура и сазана. Взрослые особи этих видов рыб поедают до 30 процентов фитопланктона в день от собственной массы. Это значит, что 100 тысяч рыбок весом 3,5 килограмма будут в день поедать до 100 тонн водорослей и тем самым очищать реку. Принимая участие в акции по сбору крышек, каждый может внести свой вклад в очищение и оздоровление Волги. Всего 100 крышек помогут выпустить в реку одного малька-спасителя.