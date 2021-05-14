Саратовский регоператор АО «Ситиматик» приглашает всех жителей Саратова на интерактивный субботник — ЭКОквест. Мероприятие пройдёт 23 мая в парке отдыха «Ударник». Участников ЭКОквеста ждут интересные задания на знание экологической культуры, активный отдых и ЭКОпикник от партнеров.

Собери команду из четырех друзей и прими участие в экологическом квесте!

У участников будет 40 минут на выполнение задания. Цель команды – собрать максимальное количество мусора. Для соблюдения социальной дистанции будет проведено зонирование территории, а каждой команде назначено индивидуальное время. Компания «Леруа Мерлен» предоставит участникам перчатки и мешки для сбора мусора.

Чтобы стать победителем необходимо набрать максимальное количество баллов.

Один мешок – один балл

Дополнительные три балла за отдельный сбор ПЭТ бутылок

Дополнительные три бала балла за интересную находку в конкурсе «Артефакт».

Дополнительные баллы могут быть начислены на станциях за знания экологической культуры и использование на мероприятии собственных многоразовых кружек.

За несоблюдение временных рамок – штраф три балла.

На ЭКОквесте участников ждет множество активностей от партнеров Саратовского регоператора АО «Ситиматик». Проект «Экологизатор» представит площадку, на которой можно будет поиграть в настольные игры. Проект ECOFRIENDS вместе с сетью кондитерских «Яблонька», ООО «Белая долина» и ООО «Магнит» организует ЭКОпикник. Хорошее настроение создаст диджей, который будет работать в течение всего дня.

В день мероприятия также предусмотрена возможность арендовать катамараны и sup-борды, чтобы покататься в пруду.

— ЭКОквест – это одно из мероприятий нашей программы экопросвещения, которой в этом году исполняется шесть лет. Он будет проводиться только во второй раз, но партнеров у нас стало гораздо больше, чем в прошлом году. Самые известные бренды Саратова откликнулись на призыв поддержать своеобразный субботник и внести свой вклад в экологическое воспитание саратовцев. Мы признательны всем нашим партнерам за неравнодушие и активное участие в мероприятии, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Регистрация на ЭКОквест открыта по адресу и будет закрыта 21 мая в 17:00.

Для соблюдения эпидемиологических норм победители будут объявлены после мероприятия в социальных сетях и награждены подарками от партнёров квеста.