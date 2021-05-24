В прошедшее воскресенье, 23 мая, в парке отдыха «Ударник» состоялся уникальный для Саратова ЭКОквест. Более 100 участников мероприятия смогли провести свой выходной с пользой для экологии и навести порядок в одном из любимых мест отдыха горожан.

Более 20 команд соревновались в сборе мусора за отведенное время, получали дополнительные баллы за интересные находки, раздельный сбор и знание экологической культуры. Помимо активных горожан, которые откликнулись на приглашение принять участие в ЭКОквесте, свои команды заявили представители «Леруа Мерлен», крупных ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий Саратовской области. Для гостей мероприятия работали площадки по настольным играм с эко-тематикой, прокат катамаранов и sup-бордов, мастер-классы по раздельному сбору и переработке разных типов отходов. Весь формат мероприятия был адаптирован таким образом, чтобы соблюсти противоэпидемиологические требования.

Интерактивный «субботник» завершился необычным ЭКОпикником от проекта ECOFRIENDS, сети кондитерских «Яблонька» и ООО «Магнит».

Победителями обновленного ЭКОквеста от Саратовского регоператора АО «Ситиматик» стала команда с оригинальным названием «Пока что без названия», вторыми стали «Красотки против мусора», а почетное третье место заняла команда с символическим названием «Мир. Труд. Май». Всего участники собрали более 20 кубометров отходов, которые после мероприятия отправились на обработку и сортировку.

— В Саратове все активнее развивается экологическая культура. Чтобы привлечь новых людей к вопросу раздельного сбора, ответственного потребления, мы создаем новые для региона форматы интерактивных мероприятий. Надеемся, что в будущем и с уходом пандемии, их количество возрастет и затронет не только саратовцев, но и жителей других городов и населенных пунктов области. Со своей стороны мы активно продвигаем новый подход к обращению с отходами и уже видим результаты долгосрочной работы, – отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» реализует долгосрочную просветительскую программу, в рамках которой неоднократно проводились различные мероприятия по привлечению внимания горожан к необходимости ответственного отношения к окружающей среде, а также первый региональный Фестиваль ЭКОкультуры. Проекты филиала неоднократно становились победителями всероссийских и международных конкурсов экологической направленности.