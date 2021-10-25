В прошедшее выходные, 23 октября, в резиденции «Мария» прошёл уже ставший традиционным для весны и осени ЭКОквест. В мероприятии приняли участие 150 жителей Саратова и Энгельса. Участники провели время с пользой для экологии и собрали почти две тонны мусора. Все отходы в тот же день были отправлены на Энгельсский мусоросортировочный комплекс для дальнейшей сортировки, обработки и экологически безопасного захоронения.

Формат мероприятия предусматривал строгое соблюдение противоэпидемиологических требований. У каждой команды были индивидуальное время старта и территория уборки. Победителями ЭКОквеста от Саратовского регоператора АО «Ситиматик» стала команда «Пазл», второе место разделили команды «Соломенные еноты 2.0» и «Солнышко», а почетное третье место заняла команда «Квиз, Плиз!».

«Общими усилиями мы убрали почти 2 тонны мусора, отправили его на наш комплекс и оборудованный полигон. Каждый потратил всего 40 минут времени, а получили мы такой большой результат. С каждый разом наш проект находит все больший отклик, всё больше появляется участников и партнеров. Мы стараемся из обыденного субботника сделать настоящий праздник, чтобы каждый получил удовольствие и провёл время с пользой», – отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В течение дня команды не только собирали мусор в лесной зоне, но и проходили интерактивные станции на знание экологической культуры. Станции представили компании АО «Ситиматик», ПАО «Саратовский НПЗ», ПАО «Саратовэнерго», ООО «Газпром трансгаз Саратов», проект ECOFRIENDS, бренд экологичной косметики «Greena Avocadova», Саратовский областной Центр экологии, краеведения и туризма, АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР». Участники получили новые знания о раздельном сборе, переработке, сбережению ресурсов и окружающей среде. На ЭКОквесте можно было сдать старые мобильные телефоны, компания Tele 2 обеспечит их правильную утилизацию.

Для гостей мероприятия работали площадки квест-шоу Форт Боярд и Золотой лихорадки, а также спортивный клуб по лазертагу «БЕРКУТ». Интерактивный субботник завершился ЭКОпикником от проекта ECOFRIENDS, ГК «Финком». Вкусно и сытно участников квеста накормили ООО «Группа компаний Белая Долина», АО «Знак хлеба», Хлебный дворик, «Радуга Боттлерс».

Прошедший ЭКОквест стал третьим по счету. Первое мероприятие такого формата прошло в осенью 2020 года. ЭКОквест стал еще одной частью долгосрочной просветительской программы Саратовского филиала АО «Ситиматик».