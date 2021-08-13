12 августа исполнилось три года как компания «Ситиматик» выполняет функцию регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Саратовской области. В эти дни специально созданный для этого филиал — Саратовский регоператор АО «Ситиматик», подводит предварительные итоги работы.

Всего за время деятельности компании в регионе совокупные инвестиции в отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами превысили 3,6 млрд рублей. При этом только в вывоз отходов с контейнерных площадок было вложено более 1,1 млрд рублей. На эти средства были закуплены новые современные мусоровозы и контейнеры для обслуживания около 17 тыс. мест накопления ТКО. В зоне обслуживания регоператора проживает около 2,4 млн человек, а общее количество специалистов, занятых в отрасли, составляет более 2 тыс. человек.

В рамках исполнения национального проекта «Экология» Саратовский регоператор АО «Ситиматик» уже обеспечил перевыполнение показателя по проценту обработки ТКО в Саратовской области, который в настоящий момент по региону составляет 80,8%, а на концессионных объектах компании приближается к 100%. В этом году на энгельсском комплексе установлено дополнительное оборудование, которое в дальнейшем позволит выполнить показатели нацпроекта в части отбора вторсырья.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» реализует программу совместных действий «ЭКОкруг». Она ежегодно становится победителем различных конкурсов, в том числе в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» и ряда других всероссийских премий и конкурсов. В 2019 году проекту «Фестиваль ЭКОкультуры», который стал частью программы экопросвещения, была присуждена «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского». В 2020 году программа стала лауреатом второго Всероссийского конкурса по отбору лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший просветительский проект в сфере экологии».

— Мы готовим новые проекты, которые качественно улучшат работу отрасли, позволят стимулировать население к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде. Мы постоянно вкладываем средства в развитие действующей системы обработки отходов, в вывоз отходов с контейнерных площадок. Это ежедневный труд сплоченного коллектива единомышленников. Наш филиал оптимистично смотрит в будущее, мы работаем на благо региона и его жителей, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.