Инфраструктура обращения с ТКО в Саратовской области в праздничные и выходные дни работает в усиленном режиме. Помимо вывоза твердых коммунальных отходов с начала апреля в рамках договоренности с Правительством региона из шести крупнейших городов было вывезено более 22 тысяч кубометров растительного мусора. Пиковые поступления отходов на объекты АО «Ситиматик» в эти дни доходили до двух тысяч тонн в сутки.

— Пока саратовцы отдыхают, наши заводы и мусоровывозящие компании работают в усиленном режиме. Мусорообрабатывающие комплексы в Энгельсе и Балаково работают в несколько смен, а мусоровывозящие компании – круглосуточно. Рост объема отходов для нас не вызов, а ежедневная работа в интересах жителей области, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам работы подрядных мусоровывозящих организаций жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр по телефону: +7-845-225-64-90.