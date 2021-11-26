Саратовский регоператор АО «Ситиматик» напоминает о проведении предновогодней акции «Оплата долга без пени». В рамках данной акции потребители-должники за коммунальную услугу по обращению с ТКО должны оплатить сумму долга в полном объеме до 15 декабря 2021 года, тогда пени будут списаны автоматически. Действие данной акции не распространяется на тех должников, в отношении которых поданы заявления в суд.

— Мы уже видим заинтересованность жителей области в погашении накопленных долгов. Поступают звонки в наш контакт-центр, через социальные сети. В отношении злостных должников, которые намеренно игнорируют оплату коммунальных услуг, мы проводим кампанию по взысканию через суд. Те же, кто хотел оплатить, но не смог или забыл это сделать, смогут избежать штрафных санкций благодаря нашей акции, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

В акции могут принять участие собственники жилых домов и квартир, накопившие задолженность за период свыше трех месяцев и получившие платежные документы с начисленными пени. Подробную информацию о порядке участия в данной акции можно получить в контакт-центре регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.