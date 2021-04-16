С начала весны региональный оператор Саратовской области — филиал АО «Управление отходами» направил более десяти тысяч досудебных претензий в адрес злостных неплательщиков за услугу по обращению с ТКО. Основная часть получателей – это собственники квартир и индивидуальных домов, накопившие долг от восьми до десяти тысяч рублей.

Общая сумма задолженности по направленным претензиям составляет более 74 миллиона рублей. Если собственники жилых помещений не погасят задолженность после получения досудебных претензий, документы будут переданы в суд для принудительного взыскания.

— Мы продолжаем работать с должниками посредством досудебных мер, это эффективно. С начала года почти по трети направленных претензий задолженность была погашена, а это более 28 миллионов рублей. Передача документов в суд для нас крайняя мера, но и ей приходится пользоваться, чтобы обеспечить оказание стабильной коммунальной услуги, — рассказал директор регионального оператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Напомним, с физических лиц задолженность взыскивается в основном по судебному приказу. Решение выносится в короткие сроки и принимается без вызова сторон для дачи объяснений. Отмена судебного приказа неплательщиком лишь затягивает процесс взыскания и не отменяет необходимость оплатить долги. При этом по решению суда взыскивается не только сама задолженность, судебные расходы.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам регионального оператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» по телефону 8 (8452) 25-64-90.