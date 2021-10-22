Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» провели мониторинг собираемости платы за услугу по обращению с ТКО на 1 октября текущего года. На его основе был составлен рейтинг плательщиков среди собственников жилья в многоквартирных и индивидуальных домах по всей территории региона.

В Левобережье — первой зоне деятельности регоператора, лидером стал Александрово-Гайский район, где жители активно погашают задолженность прошлых периодов, а собираемость превысила в сентябре 100%. В то же время жители соседнего Новоузенского района стали аутсайдерами в прошедшем месяце и оплатили лишь чуть более 60% от начисленных платежей.

В Правобережье – второй зоне деятельности регоператора, собственники домов и квартир в Калининском районе также оказались в числе самых недисциплинированных с собираемостью менее 60% от начисленного за услугу по обращению с ТКО. По всем остальным районам зоны качество платежей улучшалось, а лучшими стали жители Балтайского района.

—Наши усилия в работе с физическими лицами начинают менять ситуацию с платежами в лучшую сторону. Так, собираемость с физических лиц Балтайского района оказалось наибольшей и приближается к 95%. Жаль, что она достигается только благодаря поданным в суд заявлениям на взыскание долгов, а не собственной сознательности местных жителей, — заявил директор Регионального оператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, жители Саратовской области, не оплатившие долги за услугу по обращению с ТКО до 22 октября, в октябрьской платежке увидят строку с начисленными пенями, суммы которых во многих случаях значительно увеличивают общую сумму к оплате. Уже завтра платежные документы будут направлены в печать, с 25 октября начнется их доставка.

По вопросам порядка начислений и оплаты, возможности перерасчета и предоставления рассрочки можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90.