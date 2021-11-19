Саратовский регоператор АО «Ситиматик» в преддверии Нового года объявляет о проведении поощрительной акции «Оплата долга без пени» для потребителей, накопивших задолженность за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В акции могут принять участие собственники жилых домов и квартир, накопившие задолженность за период свыше трех месяцев и получившие платежные документы с начисленными пени.

Для участия в Акции абонентам-физическим лицам необходимо в срок до 15 декабря 2021 года оплатить задолженность в полном объеме, включая последний начисленный платеж. При выполнении этого условия списание пени будет произведено автоматически.

Саратовский регоператор подчеркивает, что действие поощрительной акции не распространяется на абонентов, взыскание задолженности с которых осуществляется в судебном порядке.