Четыре месяца назад Саратовский регоператор АО «Ситиматик» организовал раздельный сбор твердых коммунальных отходов в микрорайоне Шурова гора города Энгельса. На 11 контейнерных площадках у многоквартирных домов установлены накопители трех типов. Оранжевый контейнер для вторсырья, зеленый контейнер – для неперерабатываемых «мокрых» отходов, например пищевых остатков или предметов личной гигиены. Синий контейнер – для пластиковых бутылок из-под напитков.

— Это второй эксперимент компании на территории области по раздельному сбору отходов. Предшественником был Волжский район Саратова, где мы в течение года анализировали готовность жителей к РСО. На данный момент морфология зеленых и оранжевых баков установленных на Шуровой горе почти не отличается друг от друга. Мы понимаем, что начать раздельное накопление со своей кухни — это процесс, который требует времени и знаний. Необходимо, чтобы к процессу информирования жителей подключались ТСЖ, муниципалитет и активисты. Только совместной работой мы сможем изменить подход к накоплению отходов, – заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Все собранные отходы транспортируются на Энгельсский мусоросортировочный комплекс, где проходят обработку и сортировку. Отобранное вторсырье отправляется конечному производителю для возврата ресурсов во вторичный хозяйственный оборот.

Напомним, что осенью у жителей Энгельса появится ещё одна возможность сдавать вторсырье на переработку. Саратовский филиал АО «Ситиматик» откроет на территории ТК «Лента», расположенного на углу улиц Трудовая и Лесозаводская пункт приема вторсырья под брендом «Вторматик». Отличительной особенностью пункта станет возможность для жителей сдать некоторые виды пластика, картона и других фракций и получить за них денежные средства.