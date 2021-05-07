В праздничные дни в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» поступают массовые обращения собственников жилья в многоквартирных домах под управлением АНО «Сфера» (ранее АТСЖ Ленинского района). Все звонки объединяет одна тема – получение гражданами в конце апреля «двойных» платежек за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами: от Саратовского регоператора по обращению с ТКО через агента «СарРЦ» и УК «Сфера».

В апреле 2021 года Саратовский регоператор АО «Ситиматик» перевел 322 дома Саратова, находящиеся под управлением АНО «Сфера», на прямые расчеты в связи с исключением последней из реестра управляющих организаций по решению суда. В соответствии с жилищным кодексом РФ собственникам квартир в домах без управляющей организации или не выбравших форму управления расчет платы за коммунальные услуги должны производить их исполнители. В случае с услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами это Саратовский регоператор АО «Ситиматик».

Переход на прямые расчеты был выполнен в полном соответствии с законодательством. Уведомление о расторжении договора было направлено руководству АНО «Сфера» до выставления платежных документов за апрель, сразу после вступления в силу решения суда об исключении АНО «Сфера» из реестра управляющих организаций. База данных лицевых счетов была подготовлена и актуализирована по состоянию на апрель т.г., был сформирован единый платежный документ с ООО «КВС» для 36 630 абонентов.

— Накануне праздников мы получили предложение АНО «Сфера» отложить переход на прямые расчеты до мая, что является нарушением действующего законодательства. Никаких оснований переносить переход не имеется. Данная УК является нашим крупнейшим должником, в мае ее задолженность только бы выросла. В июне мы бы были вынуждены выставлять корректировочные платежки жителям, в том числе и тем, кто успел оплатить услугу по обращению с ТКО непосредственно в АНО «Сфера». Напоминаю, что Саратовский регоператор работает в строгом соответствии с действующим законодательством. Считаю недопустимым вольное толкование правовых норм и в сложившейся ситуации необходимо разобраться надзорным органам, чтобы жители не платили дважды за одну услугу. Со своей стороны мы подготовим обращения в ГЖИ и прокуратуру, — заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Саратовский регоператор АО «Ситиматик» обращается ко всем собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, ранее находившихся под управлением АНО «Сфера», и призывает оплатить услугу по обращению с ТКО только по платежному документу «СарРЦ», который является уполномоченным агентом для расчета платы за услугу. По всем вопросам, касающимся данной ситуации, саратовцы могут обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.