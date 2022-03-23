Саратовский регоператор АО «Ситиматик» возобновляет начисление пеней физическим лицам — собственникам квартир и индивидуальных жилых домов. В платежных документах апреля потребители, игнорирующие своевременную оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, увидят отдельной строчкой начисленные пени на всю сумму долга, накопившуюся на конец марта 2022 года. По предварительным расчетам специалистов, в общей сумме будет начислено порядка 100 млн рублей по 387,5 тыс. лицевым счетам.

«Мы возобновляем самый действенный, эффективный и быстрый метод взыскания задолженности – начисление пени неплательщикам. Потребители, не погасившие свои долги до конца этой недели, получат платежки со штрафными санкциями, которые мы в праве применить в рамках действующего законодательства. Обязательной оплате будет подлежать не только сумма долга, но и пени. Аналогичные санкции мы приготовили и для неплательщиков среди юридических лиц. Они также увидят пени в ближайшем платежном документе», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Специалисты регоператора напоминают, что в случае не оплаты услуги по обращению с ТКО пени начинают начисляться с 31-го дня просрочки платежа. Если в течение нескольких платежных периодов абонент не оплачивает задолженность, следует направление ему досудебной претензии и подача пакета документов для взыскания задолженности через суд. В этом случае оплате подлежат не только долг и пени, но и судебные расходы на их взыскание. Поэтому регоператор настоятельно рекомендует не откладывать оплату коммунальных услуг и не доводить дело до суда.

Напомним, что по вопросам начислений, оплаты и внесения изменений в лицевой счет потребители могут обратиться на горячую линию подрядчика Саратовского филиала АО «Ситиматик» по начислениям АО «Саратовэнерго» по телефону: 8 (8452) 57-35-55 или 8 (8452) 69-45-45.