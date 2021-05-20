Саратовский регоператор АО «Ситиматик» принял участие в благотворительной экологической акции «Русло – для воды» с 17 по 19 мая. Мероприятие было приурочено ко Дню Волги, который отмечается в России 20 мая. Организатором акции выступило ООО «Газпром трансгаз Саратов».

В течение трёх дней в Саратове в районе Набережной профессиональными водолазами велись работы по очистке русла Волги. Акция охватила акваторию площадью 10 тысяч квадратных метров. Саратовский регоператор обеспечил вывоз 20 кубических метров поднятых со дна отходов для последующей обработки и рассортировки.

— Мы регулярно поддерживаем и организуем социально-значимые проекты и с удовольствием откликнулись на просьбу наших давних партнёров принять участие в акции по оздоровлению родной реки. Важно объединять усилия общественных организаций, бизнеса и коммунальных предприятий для охраны волжских вод. Каждый житель области должен не только гордиться проживанием на берегу такой великой реки, но и бережно относиться к природным богатствам родного края, не допускать их засорения, – отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» в соответствии с международными принципами устойчивого развития ведет системную работу по экологизации населения, реализуя с 2015 года просветительскую программу, а также принимает активное участие в партнерских экологических проектах.