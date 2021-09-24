В период пандемии наиболее безопасным способом оплаты коммунальных услуг являются онлайн-сервисы. Региональный оператор АО «Ситиматик» призывает жителей области ответственно относиться к своему здоровью и использовать дистанционные сервисы оплаты и подачи документов на внесение изменений по лицевому счет.

В первую очередь потребителям необходимо обратить внимание на платежный документ: на оборотной стороне указана вся необходимая информация в формате удобного алгоритма.

Оплатить услуги, а также подать необходимые заявления при наличии лицевого счета можно через личный кабинет или онлайн-приемную для абонентов регоператора на сайте саррц.рф. Такой способ позволяет гарантированно передать необходимую информацию для внесения изменений в платежные документы. Также передать информацию возможно по электронной почте: tko@sarrc.ru или традиционной почтой на адрес: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., здание 124 А, офис 402, ООО «СарРЦ».

Оплата услуг доступна на сайте саррц.рф и платежцентр.рф, на сайте dom.gosuslugi.ru, через любой онлайн-банк. Оплата наличными принимается в отделениях «Почты России», «ПлатежЦентра» и любых банках. При оплате необходимо указывать номер лицевого счета.

Получить дополнительную консультацию по вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО можно в call-центре «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27.