Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» составили рейтинг худших управляющих компаний Саратова, Энгельса и Балакова, которые накопили максимальную сумму задолженности за услугу по обращению с ТКО. При формировании перечня оценивалась платежная дисциплина 232 организаций в течение 2021 года.

В ТОП-7 худших управляющих компаний в порядке уменьшения суммы накопленного долга вошли: ООО «У-Сервис» ( Кировский район г. Саратова ), ООО «Ломоносовъ» (г. Энгельс), ООО «МКД» (Кировский район г. Саратова), ООО «Спецэксплуатация» (Балаковский район), ООО «УК «Сфера» (Фрунзенский район г. Саратова), ООО «Техстрой» (Заводской район г. Саратова), ООО «УК «Соколовогорская ЖЭК» (Волжский район г. Саратова), ООО УО «Перспектива» (Ленинский район г. Саратова). Общая сумма задолженности этих организаций составляет более 31 млн рублей, увеличившись за 11 месяцев на 50%. Максимальный темп прироста продемонстрировала ООО «У-Сервис» — 94% по сравнению с началом этого года.

— Все эти компании в течение года не сокращали, а увеличивали сумму задолженности, прирастив к своей сумме от 1 млн до 4 млн рублей за год. С пятью из них мы перешли в судебную плоскость взыскания задолженности. Арбитражный суд по некоторым уже вынес решения в пользу регоператора, с кем-то заключили мировое соглашение и подписали график погашения накопленного долга. В ближайшее время ждем решений по остальным должникам. В отношении еще двух УК из ТОП-7 документы готовятся к передаче в суд. Их подготовка осложнялась тем, что компании несвоевременно подавали актуальные сведения о количестве находящихся в их управлении домах. Но общая тенденция недобросовестных УК, к сожалению, сохраняется — в подавляющем большинстве деньги от жителей поступали, а услуга по обращению с ТКО не оплачивалась. Работа нашей службы безопасности позволила нам выявить эти факты», — прокомментировал ТОП-7 директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, одной из форм влияния на управляющие организации является переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с Саратовским регоператором. В этом случае происходит отказ от посредников в лице управляющих организаций. Преимуществом такой системы расчетов является гарантированность поступления оплаты услуги в полном объеме и в установленные сроки.

По всем интересующим вопросам жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регоператора по телефону 8 (8452) 25-64-90.