Саратовский регоператор АО «Ситиматик» поддержал проект по спасению Волги «Водорослям крышка!». На территории офиса, расположенного по адресу ул. Валовая 2/10 установлен контейнер для пластиковых крышек. Любой желающий принять участие в акции может сдать в контейнер крышки из-под напитков с маркировкой «2», которая обычно указывается на внутренней стороне крышки. Весь объём собранных крышек будет передан конечному переработчику, а на вырученные деньги в Волгу закупят мальков травоядных рыб для фильтрации и очистки реки.

«Оздоровление Волги» является одним из 11 федеральных проектов и частью национального проекта «Экология». В бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация: нагрузка на водные ресурсы реки в 8 раз выше, чем в среднем по России. С этим связано активное цветение реки, чрезмерное размножение водорослей и мор рыбы. По мнению экоэкспертов, решить эти проблемы поможет искусственное зарыбление.

Компания «Ситиматик» также взяла на себя организационную часть работы по привлечению учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений Саратовской области к проекту. В течение нескольких месяцев воспитанники детских садов и школьники будут собирать пластиковые крышечки от ПЭТ-бутылок и упаковок соков.

Проект реализуется АНО «Центр экологических решений и защиты окружающей среды «ЭКОЛОГИЗАТОР», Ассоциацией производителей и импортеров «ЭКОПРО» и Фондом поддержки реки Волга «ВОЛГАЖИВИ». Организаторы надеются, что проект станет долгосрочным и у каждого жителя появится возможность помочь родной реке.