По инициативе Саратовского регоператора АО «Ситиматик» с начала текущего года подрядные мусоровывозящие компании установили 2,341 тысячи контейнеров на площадках общего пользования на сумму свыше 27 миллионов рублей. Новые контейнеры позволяют оказывать услугу цивилизованным и удобным для жителей способом. Так, в Саратове на оборудование новых площадок и замену вышедших из строя баков было направлено более 200 евроконтейнеров. Активно ведется расстановка новых емкостей для коммунальных отходов в правобережных районах: размещено более двух тысяч штук. В районах Левобережья установлено с начала года 100 контейнеров.

Напомним, что правом на установку контейнеров также обладают собственники площадок: управляющие организации и органы местного самоуправления. Чаще всего поломки контейнеров происходят на необлагороженных площадках, без твердого основания или пандусов для выкатки. При этом на многих оборудованных по всем нормам площадках замена контейнеров не требуется годами ввиду их хорошего состояния.

— Мы всегда ратуем за цивилизованный подход к обращению с отходами и со своей стороны стараемся максимально улучшить качество инфраструктуры вывоза в рамках полномочий и возможностей. Надеемся, что принимаемые муниципальные программы по организации площадок, их благоустройству, будут по достоинству оценены населением. Что особенно важно для последующего внедрения раздельного сбора и осмысленного потребления, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам качества работы мусоровывозящих компаний жители области могут обратиться в контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: +7-845-225-64-90.