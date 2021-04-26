Проходящий в Саратовской области «Месячник благоустройства» отметился активным вовлечением сотрудников организаций, предприятий, администраций и простых горожан к наведению порядка на улицах, в скверах и парках. Многие территории уже убраны, и на контейнерных площадках скопилась прошлогодняя листва и ветки, но и многое еще предстоит убрать. Чтобы вывезти весь объем растительных отходов, Саратовский регоператор АО «Ситиматик» привлек все возможные ресурсы своих подрядчиков – мусоровывозящих компаний.

Так, по состоянию на утро 26 апреля вывезено уже более 17,5 тысячи кубометров древесно-кустарниковых отходов с контейнерных площадок общего пользования, перечень которых был определен совместно с муниципальными администрациями. Чтобы ускорить процесс вывоза растительных отходов и предотвратить образование несанкционированных свалок, листву и ветки необходимо складировать отдельно, не смешивать с остальным мусором и не помещать в контейнеры для ТКО.

Договоренность о вывозе древесно-кустарниковых отходов из шести крупнейших городов Саратовской области была достигнута между генеральным директором компании Алексеем Колдуновым и председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным. Согласованы реестры и уже организован вывоз с площадок общего пользования, расположенных в частном секторе, в пяти городах региона – Саратове, Энгельсе, Балакове, Балашове и Пугачеве. При этом Саратовский регоператор вывозит древесно-кустарниковые отходы с 1,119 тысячи площадок из 3,597 тысячи, или с 31,2 процента. Остальные места накопления находятся в зоне ответственности органов местного самоуправления. Завершается процесс согласования разграничения ответственности в Вольске, ожидается, что реестр будет подписан до конца этой недели.

— Мусоровывозящие компании усилили работу по вывозу древесных отходов. Большая часть площадок, которые зачищаются регоператором относятся к частному сектору. В прошедшие выходные был установлен рекорд, с одной из балаковских площадок вывезли почти 90 кубометров веток. Работа эта будет продолжена, регоператор выполнит свою часть договоренностей, но мы надеемся, что и муниципальные предприятия также обеспечат исполнение своих обязанностей. Только вместе мы сможем сделать наши города чище, — рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, с 20 апреля региональный оператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» в рамках общего ренейминга компании был переименован в Саратовский регоператор АО «Ситиматик». Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.