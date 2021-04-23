Мусоровывозящие компании Саратовского регоператора АО «Ситиматик» будут вывозить древесно-кустарниковые отходы только из шести крупнейших городов региона – Саратова, Энгельса, Балаково, Балашова, Вольска и Пугачева.

Договоренность о вывозе была достигнута между генеральным директором компании Алексеем Колдуновым и председателем правительства Саратовской области Романом Бусаргиным. Регоператор обеспечивает вывоз только с тех площадок, которые были согласованы в совместных с муниципальными администрациями реестрах.

В связи с началом месячника по благоустройству в районах Саратовской области значительно вырос объем древесно-кустарниковых и растительных отходов, поступающих на концессионные объекты Саратовского филиала АО «Ситиматик». С начала апреля энгельсский и балаковский мусорообрабатывающие комплексы приняли и обработали более 10 тысяч кубометров этого вида отходов.

Если из городов области поступают именно древесно-кустарниковые опилы, то в районах области на площадки попадают, в том числе отходы животноводства и птицеводства, которые ни по одной классификации не относятся к твердым коммунальным отходам. Утилизация таких отходов на полигонах ТКО запрещена, а сброс отходов животноводства в местах накопления ТКО является административным правонарушением и наказывается штрафом.

Ввоз древесно-кустарниковых опилов на производственные объекты АО «Ситиматик» производится двумя путями: техникой Саратовского регоператора в рамках достигнутых договоренностей с муниципальными администрациями и транспортом городским служб благоустройства или управляющих компаний по отдельным договорам.

Напомним, с 20 апреля региональный оператор Саратовской области – филиал АО «Управление отходами» в рамках общего ренейминга компании был переименован в Саратовский регоператор АО «Ситиматик». Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.