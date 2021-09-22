Саратовский регоператор АО «Ситиматик» проводит активную работу по взысканию задолженности в судебном порядке с собственников индивидуальных жилых домов.

Многие дома должников расположены в «элитных» поселках и кооперативах, что говорит о возможности владельцев своевременно оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. При этом около трети таких должников оплатили всю сумму долга сразу после получения досудебных уведомлений. В отношении категории злостных неплательщиков уже инициировано получение судебных приказов.

—В рамках досудебной работы мы дополнительно устанавливали и уточняли собственников жилых домов. Среди них и бизнесмены, и юристы, которые должны осознавать необратимость последствий своих неплатежей. Потребителям, чьи долги превышают 10 тысяч рублей досудебные претензии уже направлялись. До многих удалось достучаться сразу. В отношении остальных наши специалисты приступили к подготовке заявлений на выдачу судебных приказов или уже получили. Долги за услугу по обращению с ТКО будут взысканы в любом случае, и, прежде всего, с самых состоятельных жителей нашей области, уклоняющихся от оплаты коммунальной услуги, — заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что обратиться за информацией о способах урегулирования задолженности и предоставления рассрочки можно в контакт-центр Регоператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90. По вопросам начислений, изменению количества зарегистрированных в ИЖС лиц необходимо обратиться в call-центр оператора начислений «СарРЦ» по телефону 8 (8452) 39-02-27 или через сайт саррц.рф.