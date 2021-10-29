Саратовский регоператор АО «Ситиматик» продолжает взыскивать долги за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вынесенные судебные приказы в отношении должников-физлиц направляются в кредитные организации. При отсутствии у неплательщика банковских счетов и карт документы передаются в Управление федеральной службы судебных приставов по Саратовской области. Сейчас у нее на исполнении находится судебных приказов на сумму почти 20 млн рублей. Только за октябрь по ним было получено более 2,7 млн рублей. 
 
К сожалению, многие саратовцы не предполагают, какие негативные последствия могут ожидать злостных неплательщиков за услугу по обращению с ТКО. А это и наложение ареста на зарплатные или пенсионные счета, арест имущества должников вплоть до полного погашения задолженности. Арестована может быть и бытовая техника, и дорогие гаджеты, и даже транспортные средства. Поэтому лучше не доводить до этого, а оплачивать за коммунальную услугу в срок, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев
 
Напомним, законодательство предусматривает еще целый ряд серьезных санкций в отношении злостных неплательщиков, в том числе размещение сведений о долгах за коммунальные услуги в кредитных историях граждан, запрет выезда за границу и т.д. Информация в бюро кредитных историй хранится на протяжении 15 лет, что может повлиять на решения банков, ограничив возможность получения кредитов и использования кредитных карт. При взыскании задолженности в судебном порядке и через службу судебных приставов неплательщику помимо основного долга придется оплатить пени, судебные расходы и исполнительный сбор судебным приставам, который установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тыс. рублей. Эти дополнительные траты могут привести к увеличению суммы взыскания в несколько раз. 
 
Для досудебного урегулирования задолженности и оформления возможной рассрочки платежей можно обратиться контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик по телефону: 8(8452) 25-64-90.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА