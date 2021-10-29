Саратовский регоператор АО «Ситиматик» продолжает взыскивать долги за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вынесенные судебные приказы в отношении должников-физлиц направляются в кредитные организации. При отсутствии у неплательщика банковских счетов и карт документы передаются в Управление федеральной службы судебных приставов по Саратовской области. Сейчас у нее на исполнении находится судебных приказов на сумму почти 20 млн рублей. Только за октябрь по ним было получено более 2,7 млн рублей.

—К сожалению, многие саратовцы не предполагают, какие негативные последствия могут ожидать злостных неплательщиков за услугу по обращению с ТКО. А это и наложение ареста на зарплатные или пенсионные счета, арест имущества должников вплоть до полного погашения задолженности. Арестована может быть и бытовая техника, и дорогие гаджеты, и даже транспортные средства. Поэтому лучше не доводить до этого, а оплачивать за коммунальную услугу в срок, – рассказал директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, законодательство предусматривает еще целый ряд серьезных санкций в отношении злостных неплательщиков, в том числе размещение сведений о долгах за коммунальные услуги в кредитных историях граждан, запрет выезда за границу и т.д. Информация в бюро кредитных историй хранится на протяжении 15 лет, что может повлиять на решения банков, ограничив возможность получения кредитов и использования кредитных карт. При взыскании задолженности в судебном порядке и через службу судебных приставов неплательщику помимо основного долга придется оплатить пени, судебные расходы и исполнительный сбор судебным приставам, который установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 1 тыс. рублей. Эти дополнительные траты могут привести к увеличению суммы взыскания в несколько раз.

Для досудебного урегулирования задолженности и оформления возможной рассрочки платежей можно обратиться контакт-центр Саратовского регоператора АО «Ситиматик по телефону: 8(8452) 25-64-90.