С начала года Саратовский регоператор АО «Ситиматик» по более чем 6 тыс. судебных приказов взыскал 32 млн рублей с неплательщиков за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. На данный момент на рассмотрении в мировых судах остаются еще 13 тыс. заявлений о принудительном взыскании долга на общую сумму 80 млн рублей.

—В этом году мы усилили меры по взысканию задолженности за услугу по обращению с ТКО с населения. Ежедневно происходит обзвон неплательщиков, рассылаются досудебные уведомления и претензии, готовятся к передаче в суд заявления о выдаче судебных приказов. Напоминаем, что собственники жилых помещений, не оплатившие долг до 15 октября, в следующем платежном документе увидят строку с пени за весь период задолженности. Остается буквально 10 дней, чтобы закрыть вопрос без лишних трат, — отметил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Приказной порядок не требует судебного разбирательства и присутствия сторон. В этом случае оплате подлежит не только сам долг, но и судебные расходы, которые могут превысить сумму основного долга. Процедура списывания средств проходит через банк автоматически при поступлении денежных средств на счет должника. Если процесс взыскания доходит до службы судебных приставов, то в счет погашения долга может быть арестовано движимое и недвижимое имущество, ограничен выезд за границу. Сам факт принудительного списания заносится в кредитную историю физлица, что в дальнейшем влияет на принятие решения о выдаче кредитов.

Во избежание таких последствий регоператор рекомендует не игнорировать извещения о задолженности. Для оплаты услуги в платежных документах находится вся необходимая информация. Внести средства на лицевой счет без комиссии можно on-line в личном кабинете на сайте саррц.рф, или платежцентр.рф, а также в ГИС ЖКХ. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от 1% в отделениях Сбербанка, Почты России и иных коммерческих банков.

Получить дополнительную консультацию по вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО можно в call-центре «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27.