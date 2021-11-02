Пожилая саратовчанка лишилась кошелька, согласившись не предложение неизвестного попутчика помочь ей донести сумку.

Накануне, 1 ноября, к женщине подошел незнакомец и предложил ей помочь донести тяжелую сумку до квартиры. Женщина согласилась. Улучив момент, мужчина вытащил кошелек из ее кармана. Поняв, что ее обокрали, пенсионерка обратилась в полицию.

Личность преступника установили, им оказался 38-летний житель Саратова, ранее неоднократно судимый. Он признался в содеянном и сообщил, что потратил деньги.