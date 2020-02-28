Следователи расследуют уголовное дело, ставшее последствием семейной драмы, пишет СУ СКР.

В декабре 36-летний сельчанин приревновал свою супругу к 52-летнему жителю соседнего села и решил с ним разобраться. Вечером 17 декабря он пришел в село Петропавловка и застал там свою жену. У ревнивца «отказали тормоза», и он избил оппонента.

Ставшая свидетем инцидента 36-летняя женщина вызвала скорую и полицию. Медики госпитализировали пострадавшего, но спасти его не смогли. Причиной смерти мужчины стала дыхательная недостаточность и травматический шок, развившийся в результате травмы груди.

На допросе буян признал вину. Сейчас он арестован. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.