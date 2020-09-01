Компания «Биоамид» из Саратова активно разрабатывает и внедряет в промышленность собственные ноу-хау в биохимии.

Предприятие, созданное в 1986 году на базе саратовского филиала ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, сумели воплотить в жизнь ряд собственных биохимических препаратов для нужд нефтяной и газовой промышленности. Востребованы они в медицине и в сельском хозяйстве.

Компания активно работает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

Недавно, показателем высокой оценки работы «Биоамида» стало включение предприятия в список резидентов «Сколково».

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