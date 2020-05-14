Саратовский Роспотребнадзор готов закрыть на карантин еще два района области. Об этом на ежедневном брифинге заявила замначальника Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

Речь идет о Самойловском и Саратовском районах, где в последнее время стали фиксироваться частные случаи заражения.

— В Новоузенском районе 49 заболевших, что превышает среднюю заболеваемость по области. Вопрос о введении там карантина тоже обсуждается, но решение еще не принято, — отметила Матвеева, уточнив, что в Самойловском районе тоже анализируется ситуация.

Помимо этого, представитель Роспотребнадзора сообщила, что жители областного центра могут заниматься спортом на открытых площадках, но с соблюдением дистанции в пять метров.