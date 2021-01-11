Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала о различии вакцин от коронавируса.

ЭпикВакКорона имеет в своем составе часть вируса, ее поступило 700 доз в регион. Ей прививают два раза, то есть количество рассчитано на 350 человек.

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов призвал всех прививаться и отметил, что многие люди, которые в тяжелой форме пережили это говорили о том, что предпочли бы привиться, если бы была такая возможность.

Он рассказал, что любой человек, не врач, не педагог, может записаться на прививку. Достаточно прийти на прием к терапевту или позвонить по телефонам больниц. Даже если на какой-то определенный момент препарата не хватит, вы будете первыми в очереди с новой поставкой.