Замруководителя Управления Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева дала разъяснения о масочном режиме на сегодняшнем брифинге.

Отвечая на вопрос, как носить маски в общественных местах, даже улицах, где могут собраться до 50 человек, она уточнила, что во-первых это максимальное число. Во-вторых, имеются в виду люди, которые собрались в одном месте.

То есть, если вы идете по тротуару, а вам навстречу кто-то другой, здесь это не распространяется.

Однако, если вы подошли к группе людей, стоит надеть маску.