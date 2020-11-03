Заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева озвучила предложения по защите от коронавируса.

Это приостановка на две недели и более действие социальных проездных билетов для изоляции лиц группы риска, обеспечение раздачи масок в местах массового пребывания.

Руководителям школ, ученики которых вскоре вернутся с каникул, стоит усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями, провести дезинфекцию перед началом занятий, усилить контроль за посещаемостью и при высокой заболеваемости вводить дистанционное обучение.