Сотрудники Управления Россельхознадзора в Саратовской области выявили зараженные птичьим гриппом мясные продукты из Самарской области в магазинах Ртищевского и Татищевского районов. Они сразу же направили соответствующие письма в другие регионы, чтобы предостеречь граждан от заражения.

Сотрудники ведомства заявили, что в продукции обнаружен низкопатогенный, неопасный для человека штамм. Он не представляет опасности для населения и отрасли птицеводства.

Около 80 килограмм мяса изъяли из оборота и уничтожили, чтобы не допустить распространения инфекции.